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6 saat önce

MSB: Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde  4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.


Hakurk, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
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