flaş
6 saat önce
MSB: Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:52 Kaynak: DHA
MSB: Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.
Son Dakika Son Dakika: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı Son dakika: Yunan güvenlik güçleri sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık