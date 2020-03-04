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6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: Bahar Kalkanı Harekatı, planlanlı şekilde devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanı Akar: Bahar Kalkanı Harekatı, planlanlı şekilde devam ediyor. Mehmetçik, orada kendisine verilen görevi büyük bir özveri ile yerine getiriyor.


Bahar Kalkanı Harekatı, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:29 Kaynak: DHA
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