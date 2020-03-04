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Erdoğan: Bugüne kadar rejim 3 bin 200'ün üzerinde unsurunu kaybetti, rejimi her gün biraz daha eritiyoruz kahraman ordumuz mücadelesiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
Erdoğan: Bugüne kadar rejim 3 bin 200'ün üzerinde unsurunu kaybetti, rejimi her gün biraz daha eritiyoruz kahraman ordumuz mücadelesiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır.
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