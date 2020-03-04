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Josep Borrell: Son olarak Komisyon başkanı Michel ile Erdoğan ile uzun bir toplantı gerçekleştirdik verimli bir görüşmeydi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
Josep Borrell: Son olarak Komisyon başkanı Michel ile Erdoğan ile uzun bir toplantı gerçekleştirdik verimli bir görüşmeydi. Yapılan görüşmelerde Türkiye'nin zorlu durumunu konuştuk. Avrupa sınırında olan gelişmelerin kabul edilemez olduğunu söyledik.
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