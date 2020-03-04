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6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Moskova'ya giderken temel çerçevemiz İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin imzalanmasıdır.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Moskova'ya giderken temel çerçevemiz İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin imzalanmasıdır.


İbrahim Kalın, Moskova, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:45 Kaynak: DHA
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