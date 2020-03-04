İbrahim Kalın: (AB ile mülteci anlaşması) Bu anlaşmanın temel hükümlerinin uygulanması dahi bu süreci rahatlatacaktır. 2016 yılında beri Türkiye üzerine düşen yükümlülükleri fazlasıyla yerine getirmiştir. Düzensiz göç önlenmiştir ama artık Türkiye'nin kapasitesinin bir sınırı vardır.