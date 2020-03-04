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6 saat önce

İbrahim Kalın: (AB ile mülteci anlaşması) Bu anlaşmanın temel hükümlerinin uygulanması dahi bu süreci rahatlatacaktır.

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İbrahim Kalın: (AB ile mülteci anlaşması) Bu anlaşmanın temel hükümlerinin uygulanması dahi bu süreci rahatlatacaktır. 2016 yılında beri Türkiye üzerine düşen yükümlülükleri fazlasıyla yerine getirmiştir. Düzensiz göç önlenmiştir ama artık Türkiye'nin kapasitesinin bir sınırı vardır.


İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:49 Kaynak: DHA
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