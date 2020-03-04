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İbrahim Kalın: (Suriye ile ilgili) Beklentimiz güzel söz ve temennilerin ötesinde somut bir takvim olan yardım ve işbirliği sürecinin başlatılmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:53 Kaynak: DHA
İbrahim Kalın: (Suriye ile ilgili) Beklentimiz güzel söz ve temennilerin ötesinde somut bir takvim olan yardım ve işbirliği sürecinin başlatılmasıdır. Bu gerçekleşmezse bu yükü hiçbir ülkenin tek başına kaldırması mümkün değildir.
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