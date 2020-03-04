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26 dakika önce

İbrahim Kalın: (Suriye ile ilgili) Beklentimiz güzel söz ve temennilerin ötesinde somut bir takvim olan yardım ve işbirliği sürecinin başlatılmasıdır.

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İbrahim Kalın: (Suriye ile ilgili) Beklentimiz güzel söz ve temennilerin ötesinde somut bir takvim olan yardım ve işbirliği sürecinin başlatılmasıdır. Bu gerçekleşmezse bu yükü hiçbir ülkenin tek başına kaldırması mümkün değildir.


İbrahim Kalın, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
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