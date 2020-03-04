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19 dakika önce

Kalın: (Engin Özkoç'un hakareti) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti ne zaman bir düşmanıyla bir mücadeleye başlasa CHP zihniyetinin bir şekilde ortaya çıktığını ve bu düşmanla aynı safta yer aldığını görüyoruz.

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Kalın: ( Engin Özkoç'un hakareti) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti ne zaman bir düşmanıyla bir mücadeleye başlasa CHP zihniyetinin bir şekilde ortaya çıktığını ve bu düşmanla aynı safta yer aldığını görüyoruz.


Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:01 Kaynak: DHA
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