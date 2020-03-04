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Kalın: (Engin Özkoç'un hakareti) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti ne zaman bir düşmanıyla bir mücadeleye başlasa CHP zihniyetinin bir şekilde ortaya çıktığını ve bu düşmanla aynı safta yer aldığını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:01 Kaynak: DHA
Kalın: ( Engin Özkoç'un hakareti) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti ne zaman bir düşmanıyla bir mücadeleye başlasa CHP zihniyetinin bir şekilde ortaya çıktığını ve bu düşmanla aynı safta yer aldığını görüyoruz.
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