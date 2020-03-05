flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: 84 ülkede görülmeye başlandı ve her geçen gün bu ülkeler artıyor ve yurt dışına giden dönen kişi potansiyel virüs taşıyacısı olabilir.

flaş, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca: 84 ülkede görülmeye başlandı ve her geçen gün bu ülkeler artıyor ve yurt dışına giden dönen kişi potansiyel virüs taşıyacısı olabilir.


fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bakan'dan, koronavirüs vakası bulunan THY'nin Singapur uçağı açıklaması: Mürettebat karantina altına alındı
Bakan Koca, koronavirüsün yaşlılar için risk oluşturduğuna işaret etti İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]