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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: 84 ülkede görülmeye başlandı ve her geçen gün bu ülkeler artıyor ve yurt dışına giden dönen kişi potansiyel virüs taşıyacısı olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:33 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: 84 ülkede görülmeye başlandı ve her geçen gün bu ülkeler artıyor ve yurt dışına giden dönen kişi potansiyel virüs taşıyacısı olabilir.
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