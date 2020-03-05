FLAŞ
6 saat önce
MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:48 Kaynak: DHA
MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Son Dakika Hesap ödemek istemediği iddia edilen şahıs, çorbacıda garsona ve etrafa kurşun yağdırdı Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi