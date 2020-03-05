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6 saat önce

MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

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MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.


Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:48 Kaynak: DHA
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