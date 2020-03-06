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33 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Bahar Kalkanı Harekatı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16: 00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

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Milli Savunma Bakanlığı: " Bahar Kalkanı Harekatı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16: 00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır."


Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:45 Kaynak: DHA
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