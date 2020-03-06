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6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 331 Milyon 637 bin lira tutarındaki Tarımsal desteklerimizi bugün saat 18: 00 itibariyle, üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 331 Milyon 637 bin lira tutarındaki Tarımsal desteklerimizi bugün saat 18: 00 itibariyle, üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız.
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