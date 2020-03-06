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6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık.  Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz.


Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:04 Kaynak: DHA
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