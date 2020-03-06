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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan biri cumhurbaşkanına hakaretten olmak üzere 3 ayrı fezleke Meclis'te karma komisyona gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:38 Kaynak: DHA
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan biri cumhurbaşkanına hakaretten olmak üzere 3 ayrı fezleke Meclis'te karma komisyona gönderildi.
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