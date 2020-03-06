flaş
7 saat önce
Yalova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle üçüncü tur da 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan Ak Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici Belediye Başkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:38 Kaynak: DHA
Yalova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle üçüncü tur da 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan Ak Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici Belediye Başkanı seçildi.
Son Dakika Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı Koronavirüsten korunmak için metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları kırıldı Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı