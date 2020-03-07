Adalet Bakanlığı: Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açacağız. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu.