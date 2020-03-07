FLAŞ
7 saat önce
Adalet Bakanlığı: Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açacağız. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:21 Kaynak: DHA
Adalet Bakanlığı: Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açacağız. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu.
Son Dakika Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak 16 yaşındaki liseli İsrafil, dolmuş beklerken kalp krizi geçirdi KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı