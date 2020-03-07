İçişleri Bakanlığı: 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 düzensiz göçmen yakalandı