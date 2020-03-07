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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 düzensiz göçmen yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı: 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 düzensiz göçmen yakalandı


İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Pakistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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