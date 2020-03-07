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Emniyet Genel Müdürlüğü: Ülkemizde koronavirüs salgını görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak paylaşımlar tespit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:22 Kaynak: DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü: Ülkemizde koronavirüs salgını görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak paylaşımlar tespit edilmiştir. Halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa sürede adli mercilere sevki sağlanacaktır.
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