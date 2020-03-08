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İçişleri Bakanlığı: Bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:16 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
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