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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

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İçişleri Bakanlığı: Bugün  Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:16 Kaynak: DHA
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