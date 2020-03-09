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13 dakika önce

MSB: 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askeri Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır.

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MSB: 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askeri Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır.


Moskova, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:12 Kaynak: DHA
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