flaş
12 dakika önce
MSB: Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:46 Kaynak: DHA
MSB: Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldı.
Son Dakika AB Komisyonu Başkanı: Türkiye ve Yunanistan'a destek sağlamalıyız Bakan Soylu, beklenen İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi İstanbul'da isyan ettiren trafik çilesi! 3 kilometrelik yolu 1 saatte gidiyorlar Karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kadını böyle kurtardı