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12 dakika önce

MSB: Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür.

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MSB: Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldı.


İnsansız Hava Aracı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:46 Kaynak: DHA
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