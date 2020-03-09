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6 saat önce

MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/ YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.


Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
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