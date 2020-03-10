MSB: TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.

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