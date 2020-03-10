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16 dakika önce

MSB: TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.


Kandil Dağı, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:00 Kaynak: DHA
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