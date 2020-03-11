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6 saat önce

MSB: Türk ve Rus Askeri Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Milli Savunma Bakanlığında başladı.

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MSB: Türk ve Rus Askeri Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Milli Savunma Bakanlığında başladı.


Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:16 Kaynak: DHA
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