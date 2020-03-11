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6 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2015 yılında terör örgütüne katılan Miran Diren kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ikna çalışması neticesinde bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  2015 yılında terör örgütüne katılan Miran Diren kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ikna çalışması neticesinde bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Hasan Dere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:28 Kaynak: DHA
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