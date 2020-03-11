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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu göstermeye başlamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:40 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu göstermeye başlamıştır."
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