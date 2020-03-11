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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu göstermeye başlamıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu göstermeye başlamıştır."


Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:40 Kaynak: DHA
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