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6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışı oldu.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışı oldu. İhracatta da oldu artış. Amacımız ihracatı engellemek değil. Önceliğimiz halkın sağlığı. İhracat ön izinlerini, Sağlık Bakanlığı ön iznine verdik. Firmalarımıza tavsiyemiz bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi.


Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
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