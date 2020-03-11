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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:25 Kaynak: DHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışı oldu. İhracatta da oldu artış. Amacımız ihracatı engellemek değil. Önceliğimiz halkın sağlığı. İhracat ön izinlerini, Sağlık Bakanlığı ön iznine verdik. Firmalarımıza tavsiyemiz bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi.
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