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flash Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön rapordan, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş;
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:31 Kaynak: DHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası.. Savcılığa ulaşan ön rapordan, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir"
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