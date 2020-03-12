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6 saat önce

MSB: Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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MSB: Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.


Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:56 Kaynak: DHA
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