MSB: Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/ YPG 'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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