flaş!
6 saat önce
EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:18 Kaynak: DHA
EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.
Son Dakika Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak