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6 saat önce

CHP'li Öztrak: Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz.

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CHP'li Öztrak: Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.


Cumhuriyet Halk Partisi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
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