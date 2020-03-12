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6 saat önce
CHP'li Öztrak: Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
CHP'li Öztrak: Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.
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