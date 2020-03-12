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6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu. Sağlık durumu iyi, etrafında karantinaya alınanlarla ilgili bir söz konu değil... İtalya'dan bir tahliye planımız şu anda yok.


İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:17 Kaynak: DHA
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