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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:17 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu. Sağlık durumu iyi, etrafında karantinaya alınanlarla ilgili bir söz konu değil... İtalya'dan bir tahliye planımız şu anda yok.
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