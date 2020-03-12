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Bakan Selçuk: Ülke genelindeki tüm okullarımızın 16 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:00 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk: Ülke genelindeki tüm okullarımızın 16 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerimizin 16-30 Mart arasında evlerinde istirahat ederek geçirmesini rica ediyoruz.
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