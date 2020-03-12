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6 saat önce
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim kapsamında tüm operatörlerden ücretsiz 3 gb internet imkanı sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim kapsamında tüm operatörlerden ücretsiz 3 gb internet imkanı sağlanacak. Eğitim bilişim sistemlerinden tüm öğrencilerimiz ücretsiz olarak faydalanacak.
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