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6 saat önce

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. Öğrencilerimizin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için tüm senaryolar hazır.

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Bakan Selçuk: Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. Öğrencilerimizin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için tüm senaryolar hazır.


Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:12 Kaynak: DHA
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