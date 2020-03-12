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6 saat önce
Bakan Selçuk: Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. Öğrencilerimizin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için tüm senaryolar hazır.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:12 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk: Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. Öğrencilerimizin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için tüm senaryolar hazır.
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