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22 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahretti Koca: Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:32 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahretti Koca: Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.
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