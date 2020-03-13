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6 saat önce

TBMM Başkanlığı: Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır.

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TBMM Başkanlığı: Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır.


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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
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