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TBMM Başkanlığı: Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
TBMM Başkanlığı: Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır.
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