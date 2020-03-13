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6 saat önce

AK Parti Grup Başkanlığı: Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır.

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AK Parti Grup Başkanlığı: Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır.


AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:22 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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