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Din İşleri Yüksek Kurulu: Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından, Cuma Namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
Din İşleri Yüksek Kurulu: Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından, Cuma Namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir
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