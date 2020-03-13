AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.
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13.03.2020 19:03:51. #1.13#