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6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.


Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
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