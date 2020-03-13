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Milli Savunma Bakanlığ, Türk ve Rus heyetinin Ankara'da yapılan görüşmeleriyle ilgili, "15 Mart'ta başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:03 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığ, Türk ve Rus heyetinin Ankara'da yapılan görüşmeleriyle ilgili, "15 Mart'ta başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır. Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir" açıklamasını yaptı.
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