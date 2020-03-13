Milli Savunma Bakanlığ, Türk ve Rus heyetinin Ankara'da yapılan görüşmeleriyle ilgili, "15 Mart'ta başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır. Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir" açıklamasını yaptı.