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6 saat önce
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
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