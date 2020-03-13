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6 saat önce

Sağlık bakanı Fahrettin Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz.

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Sağlık bakanı Fahrettin Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. İlaçlarını raporla alan yaşlılarımızın da hastaneye tekrardan başvurmadan bu konuyla ilgili aile bakanlığıyla da görüşüldü. Bunu hayata geçireceğiz."


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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:22 Kaynak: DHA
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