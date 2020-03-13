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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:36 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.
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